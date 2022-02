Simeone potopil Črnigojeve, Vlahović na vrhu strelcev Sportal Nedelja 27. kroga serie A prinaša večerni derbi med Laziom in Napolijem, ki sta med tednom končala evropsko sezono. Verona je na krilih Giovannija Simeoneja, ki je zadel trikrat, s 3:1 premagala Venezio Domna Črnigoja. V soboto je Juventus s 3:2 zmagal pri Empoliju Petra Stojanovića in Lea Štulca, dva zadetka je prispeval Dušan Vlahovič, ki je z 20 goli zdaj najboljši strelec serie A. V večerni so...

