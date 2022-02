Slovenska telovadka grdo padla, a novice iz Nemčije so spodbudne Sportal Potem ko je najboljša slovenska telovadka Tjaša Kysselef v soboto v Cottbusu z zmago na preskoku začela novo sezono svetovnega pokala, je danes prišla slaba novica za slovenski tabor. Finalistka parterja Lucija Hribar je namreč začela sestavo, nato pa pri prvi akrobatiki grdo padla in ni več mogla nadaljevati. A prve novice iz Nemčije so spodbudne.

