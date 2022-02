Zadnje informacije o slovenski telovadki, ki je grdo padla, so spodbudne Sportal Medtem ko je najboljša slovenska telovadka Tjaša Kysselef v Cottbusu z zmago na preskoku začela novo sezono svetovnega pokala, je finalistka parterja Lucija Hribar pri prvi akrobatiki grdo padla in ni več mogla nadaljevati. Pri krovni slovenski zvezi GZS so danes potrdili, da poškodba ni hujše narave in da sta obe telovadki že na poti v Doho.

Sorodno













Oglasi Omenjeni Gospodarska zbornica Slovenije

Katar

Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Aleksander Čeferin

Jernej Vrtovec

Tadej Pogačar

Zoran Dragić