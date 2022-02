Napoli v sodnikovem dodatku do zmage in prvega mesta Sportal Derbi 27. kroga med Laziem in Napolijem se je končal z zmago (2:1) Neapeljčanov, ki so skočili na prvo mesto. Zmago jim je v 94. minuti priboril Fabian Ruiz. Na vrhu imajo zdaj enako točk kot drugi Milan, ki je v petek zgolj remiziral z Udinesejem, in dve več od Interja, ki je prav tako vknjižil le točko. Četrti Juventus je v soboto na krilih najboljše strelca lige Dušana Vlahovića strl Empoli. Pe...

