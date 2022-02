Ob 1.30: Golden State - Dallas RTV Slovenija Golden State bo gostil Dallas v Chase Centru, kjer so Mavericksi pred petimi tednimi doživeli polom. Tokrat bodo gostitelji zelo oslabljeni, saj Klay Thompson, Andre Iguodala in Draymond Green ne bodo igrali. V ospredju bosta Stephen Curry in Luka Dončić.

