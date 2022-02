Slovenija bo namenila 100.000 evrov za pomoči Ukrajini Lokalec.si Vlada je danes sklenila, da bo Slovenija v letu 2022 Mednarodnemu odboru Rdečega križa (ICRC) namenila humanitarni prispevek v višini 100.000 evrov za pomoč prebivalcem Ukrajine. Delovanje ICRC v Ukrajini je usmerjeno v zagotavljanje zdravniške oskrbe, dostopa do vode in drugih osnovnih storitev, je sporočilo ministrstvo za zunanje zadeve. “Upoštevajoč težke humanitarne razmere, v katerih so se zn ...

