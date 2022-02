Na svetu za nacionalno varnost enotno z obsodbo agresije v Ukrajini RTV Slovenija Svet za nacionalno varnost je na seji obravnaval različne nacionalne varnostne vidike ruske agresije na Ukrajino. Navzoči so se seznanili z razmerami na bojiščih in z mednarodnimi odzivi na agresijo, so sporočili iz kabineta predsednika vlade.

Sorodno

















































































































































































































































































































































Oglasi