Poglobljeni pregled politik na področju spodbujanja razvoja socialnih podjetij v Sloveniji Vlada RS Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development) je v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter številnimi relevantnimi deležniki iz področja socialne ekonomije izvedla poglobljen pregled politik »Spodbujanje socialnega podjetništva in razvoja socialnih podjetij v Sloveniji«.

