Ste prodali vrednostne papirje? Prejeli dividende? Oddajate premoženje? Danes je še čas, da prihodke prijavite Fursu Večer Danes do polnoči še lahko prijavite Finančni upravi prihodke od najemnin pa tudi lani prejete obresti in ustvarjene kapitalske dobičke. Napovedi morate oddati tudi, če so bili dohodki doseženi izven Slovenije.

