Lani pri intervencijah skupaj sodelovalo skoraj 150.000 reševalcev 24ur.com Lani je bilo v Sloveniji 18.270 dogodkov, zaradi katerih so bile različne službe in enote za zaščito in reševanje aktivirane več kot 24.000-krat, od tega skoraj 23.600-krat gasilci, 820-krat gorski reševalci, 175-krat pa enote z reševalnimi psi. Skupaj je pri intervencijah sodelovalo 149.820 reševalcev. Na svetovni dan civilne zaščite bodo posamezniki in organizacije za svojo požrtvovalnost preje...

