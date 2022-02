SDH in Kad nakazala sredstva za nakup 43,2-odstotnega deleža Save Primorske novice Slovenski državni holding (SDH) in Kapitalska družba (Kad) sta na skrbniški račun pri KDD danes nakazala sredstva za 43,2-odstotni delež družbe Sava v lasti sklada York, sta sporočila predsednik uprave SDH Janez Žlak in član uprave holdinga Janez Tomšič. Težav pri pridobivanju zelene luči Agencije za varstvo konkurence (AVK) ne pričakujeta.

Sorodno













Oglasi