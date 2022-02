SDH in Kad sta na skrbniški račun pri KDD-ju nakazala sredstva za 43,2-odstotni delež družbe Sava v lasti sklada York. Demokracija Piše: C. R., STA Slovenski državni holding (SDH) in Kapitalska družba (Kad) sta na skrbniški račun pri KDD danes nakazala sredstva za 43,2-odstotni delež družbe Sava v lasti sklada York, sta sporočila predsednik uprave SDH Janez Žlak in član uprave holdinga Janez Tomšič. Težav pri pridobivanju zelene luči Agencije za varstvo konkurence (AVK) ne pričakujeta. Janez Žlak je na današnji novinarski kon ...

