Nogometni oligarh Abramovič naj bi posredoval za mir v Ukrajini, nanj so se obrnili Ukrajinci Demokracija Piše: C. R. Ruski milijarder Roman Abramovič posreduje za mirno rešitev vojne v Ukrajini, besede njegovega tiskovnega predstavnika povzemata tiskovni agenciji dpa in PA. V Veliki Britaniji se medtem stopnjuje pritisk na oligarha, sicer lastnika nogometnega kluba Chelsea, da se opredeli glede ruske agresije. Abramovič, ki je od leta 2003 lastnik londonskega Chelseaja, je v soboto sporočil, da ne

