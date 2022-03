Vrtovec: EU mora hitro zmanjšati svojo odvisnost od uvoza fosilnih goriv Energetika.NET Ruska agresija proti Ukrajini je nepovratno spremenila evropske odnose z Rusijo, je včeraj na izrednem zasedanju ministrov EU za energijo dejal slovenski minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec in poudaril, da to zahteva »nadaljnjo diverzifikacijo dobaviteljev oskrbe in hitro zmanjšanje uvozne odvisnosti v prihodnje«. Zavzel se je tudi za sinhronizacijo ukrajinskega elektroenergetskega sistema z evropskim.

