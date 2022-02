Koliko je vredno Putinovo premoženje? 24ur.com Sankcije Zahoda so sicer povzročile drastičen udarec ruskemu gospodarstvu. Rubelj je, preden je nekoliko okreval, v razmerju z dolarjem padel za 30 odstotkov. "Zahodne sankcije so hude, vendar ima naša država potencial, da nadomesti škodo," je povedal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Putin se je tako med drugim sestal tudi s predsednico ruske centralne banke in izvršnim direktorjem gl...

Sorodno



























Oglasi Omenjeni Sberbank

Vladimir Putin Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Matej Tonin

Zdravko Počivalšek

Anže Logar

Igor Zorčič