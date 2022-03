Janez Janša je za včerajšnje Odmeve dejal: “S strani gospoda Putina je prišlo do popolnoma napačnih ocen, in sicer, da bo Ukrajina padla v nekaj dneh in da grožnje s sankcijami ne bodo šle preko sankcij, ki so bile izrečene ob napadu v Gruziji in zasedbi Krima.” “To niso pogajanja, to so tipanja. Do pravih pogajanj bo prišlo, ko bo dosežena prekinitev ognja. Obe strani sta s svojimi stališči svetl ...