Janša: Zeblo nas ne bo, bi pa tudi Slovenija čim prej potrebovala terminal UZP Energetika.NET Ne to ne naslednjo zimo nas ne bo zeblo, se pa lahko pojavijo kratkotrajni zapleti, je včeraj v Odmevih glede vpliva vojne v Ukrajini in sankcij proti Rusiji, na katero je Evropa energetsko zelo vezana, dejal predsednik vlade Janez Janša. Ob tem je izpostavil pomen terminalov za utekočinjen zemeljski plin (UZP), kakršnega so lani zagnali Hrvati, in ocenil, da ga čim prej potrebuje tudi Slovenija.

