(IZJAVI) DNS: Ravnanja programskega sveta so vojna napoved uredniški neodvisnosti. Sindikati: Razpis je v nasprotju s pravno ureditvijo! Večer V Društvu novinarjev Slovenije so ogorčeni nad razpravo na včerajšnji prvi izredni seji programskega sveta RTV Slovenija v novi sestavi in sporočilom za javnost po seji, poveden je tudi, navajajo, razpis za delovno mesto generalnega direktorja RTV, čeprav ni odstopil.

