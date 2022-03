Novinarski sindikati RTVS in sindikat novinarjev za razveljavitev razpisa za generalnega direktorja RTVS Dnevnik Novinarski sindikati RTVS in sindikat novinarjev zahtevajo razveljavitev razpisa za generalnega direktorja RTVS, saj je po njihovi oceni v nasprotju z zakonskimi in statutarnimi določbami. Društvo novinarjev Slovenije pa ugotavlja, da je razpis...

