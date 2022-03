19. marca bodo znani kandidati in program Gibanja Svoboda RTV Slovenija Robert Golob je za 19. marec napovedal konvencijo Gibanja Svoboda, na kateri bo znan program in vsi kandidati, ki bodo nastopili na volitvah. Sicer pa bi v trenutnih razmerah morali premisliti o energetski, obrambni in zunanji politiki države, meni Golob.

