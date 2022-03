Golob za odprt prehod beguncev in odstranitev ograje na meji s Hrvaško 24ur.com Gibanje Svoboda bo na predvolilni konvenciji 19. marca predstavilo vse kandidate za parlamentarne volitve in celoten program, je napovedal predsednik te stranke Robert Golob. Podrobnosti še ni razkril, se pa ob trenutnih geopolitičnih razmerah zavzema za spremembe energetske, obrambne in zunanje politike. Odstranil bi tudi ograjo na meji s Hrvaško.

