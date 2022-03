Rusija in Belorusija izključena iz Davisovega pokala in pokala Billie Jean King SiOL.net Mednarodna teniška zveza (ITF) je zavoljo ruske vojaške invazije na Ukrajino teniškim igralkam in igralcem iz Rusije ter Belorusije do nadaljnjega prepovedala nastope v ženskem reprezentančnem pokalu Billie Jean King in moškem Davisovem pokalu.

Sorodno

























Oglasi Omenjeni Davisov pokal

Rusija

Ukrajina Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Luka Dončić

Peter Prevc

Igor Zorčič