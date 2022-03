Vlada z jasno namero po UZP terminalu na slovenski obali; Janez Kopač o »samomoru« Slovenije Energetika.NET Medtem ko sta jasno in nedvoumno namero po izgradnji terminala za utekočinjeni zemeljski plin (UZP) v eni od občin slovenske Istre ta teden za RTV Slovenija izpostavila tako predsednik vlade Janez Janša kot minister za infrastrukturo (MzI) Jernej Vrtovec, je nekdanji minister za energijo in nekdanji dolgoletni direktor Sekretariata Energetske skupnosti Janez Kopač v Odmevih včeraj poudaril, da so plinske tehnologije »samomor« za Slovenijo. Po njegovih navedbah se mora Slovenija usmeriti v obnovljive vire energije (OVE).

Oglasi Omenjeni Janez Janša

Janez Kopač

Jernej Vrtovec

RTV Slovenija Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Luka Dončić

Boštjan Vasle

Goran Dragić

Robert Golob