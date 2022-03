Rekordne cene plina v Evropi, podražitve tudi pri nas 24ur.com Cene zemeljskega plina so se v luči ruskega napada na Ukrajino dopoldne zavihtele rekordno visoko, a so se nato spustile. Nafta medtem dosega najvišje vrednosti zadnjih let. Nekaj največjih ponudnikov goriva smo vprašali, kako bodo trenutne razmere v Ukrajini še vplivale na cene pri nas. Odgovorili so nam iz Energetike Ljubljana in Petrola, kjer so svoje odjemalce že obvestili o podražitvah plina...

