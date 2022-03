Ministrstvo podpisalo pogodbo za Muzej slovenske osamosvojitve RTV Slovenija Na ministrstvu za kulturo so v torek podpisali tripartitno pogodbo o rekonstrukciji in dozidavi objekta na Poljanski cesti, kjer bosta svoje prostore dobila Arhiv RS in Muzej slovenske osamosvojitve. Gradbena dela bodo končana do septembra 2023.

