Arhiv RS in Muzej slovenske osamosvojitve se selita v nekdanjo kasarno JLA, kjer je bil zaprt Janša Reporter Na ministrstvu za kulturo so v torek podpisali tripartitno pogodbo o rekonstrukciji in dozidavi objekta na Poljanski cesti 40, kjer bosta svoje prostore dobila Arhiv RS in Muzej slovenske osamosvojitve. Kot so zapisali na ministrstvu, je to korak v smeri

Sorodno





Oglasi Omenjeni Janez Janša

Ljubljana

Vasko Simoniti Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Luka Dončić

Andrej Vizjak

Senko Pličanič

Violeta Tomić