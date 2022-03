Vezi z Rusijo prekinjajo tudi Apple, Boeing in ExxonMobil 24ur.com Več ameriških in evropskih podjetij je v zadnjih dneh napovedalo, da ustavljajo svoje poslovanje v Rusiji, potem ko je ta minuli teden napadla Ukrajino. Svoje operacije v Rusiji tako med drugim ustavljajo tehnološki velikan Apple, proizvajalec letal Boeing, naftni velikan ExxonMobil in proizvajalec avtomobilov Ford. Ruska jeklarska skupina Severstal pa bo, potem ko je EU uvedla sankcije tudi prot...

