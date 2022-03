Na spletu se je pojavil posnetek malih otrok v Moskvi, ki so v zaporu, ker so skupaj s svojimi starši protestirali zoper rusko agresijo v Ukrajini. Otroke je po poročanju medijev aretirala putinova policija v Moskvi. Otroci so v zaporu prestrašeni in jočejo, kaj se bo zgodilo z njimi, ni jasno. Na spletu se je pojavil posnetek malih moskovskih otrok, ki so skupaj s svojimi starši protestirali zop ...