Nekdanji nogometaš Crvene zvezde in Milana Dejan Savićević je v pogovoru za rimski časnik Republicca izrazil svoje nasprotovanje kolektivnemu kaznovanju športnikov zaradi političnih razlogov. "Športniki iz katerega koli športa niso krivi za to, kar se dogaja," je dejal 55-letni črnogorski as evropskega nogometa, poroča srbska agencija Tanjug.



