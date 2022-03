[Video] Lavrov: Tretja svetovna vojna bo jedrska in uničujoča Nova24TV Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je opozoril, da če pride do tretje svetovne vojne, bo ta “jedrska” in “uničujoča”. Po mnenju ruskega zunanjega ministra Sergeja Lavrova bo tretja svetovna vojna, če/ko do nje pride, jedrska in uničujoča. Rusija je pred dnevi v odziv na agresivne komentarje britanske zunanje ministrice Elizabeth Truss dvignila stopnjo jedrske pripravljenosti z ena na dve. Lestvi ...

Oglasi