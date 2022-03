Kako ravnati v primeru jedrske vojne in kako je nanjo pripravljena Slovenija? Moški svet Kar se je še nekaj tednov nazaj zdelo nepredstavljivo, je postalo kruta realnost. Ruski napad na Ukrajino je odprl številna varnostna vprašanja, ki se, potem ko so Rusi namignili tudi na jedrski spopad, dotikajo celega sveta. Če pride do tretje svetovne vojne, bo ta ''jedrska'' in ''uničujoča'', je zagrozil ruski zunanji minister Sergej Lavrov, potem ko je Rusija napadla Ukrajino z željo po ''dem...

