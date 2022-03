Sberbank v Sloveniji je kupila NLB, stranke pa lahko dostopajo do svojega denarja in bančnih storitev. Poleg tega se ohranjajo tudi vsi poslovni odnosi tako varčevalcev kot kreditojemalcev. Minister za finance Andrej Šircelj je povedal, da je bil celotni postopek izveden profesionalno in hitro, v dveh dneh in nočeh. Stabilnost in varnost finančnega sistema sta zagotovljeni. “Hvala Banki Slovenije, ...