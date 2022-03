Sberbank predvidoma kot N banka v NLB integrirana v roku enega leta Večer NLB bo po vstopu v lastništvo Sberbank to banko preimenovala predvidoma v N banko. Prej zeleno obarvano podobo bodo spremenili v modro. Ime N banka bo začasno, in sicer do integracije banke v NLB. Takšni postopki običajno trajajo okoli enega leta, so danes sporočili iz NLB.

