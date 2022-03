Slovenija je ponoči v nastanitvenem centru v Logatcu sprejela 68 beguncev iz Ukrajine, od tega 38 otrok. Gre za člane nogometnega kluba, nastanili so jih v prenovljen del centra, nudili jim bodo vso potrebno materialno oskrbo, prehrano in zdravstveno oskrbo, je danes zatrdila direktorica urada za oskrbo in integracijo migrantov Katarina Štrukelj. Dobrodošlica in besede […]