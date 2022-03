Mestna občina Celje se pridružuje akciji zbiranja humanitarne pomoči za Ukrajino in ukrajinske begunce. Zbirni center bo v prostorih Celjskega mladinskega centra na Mariborski cesti 2 in bo odprt od 3. do vključno 9. marca 2022. Jutri, 3. marca, bo zbirni center odprt od 15. do 18. ure. V petek, ponedeljek, torek in sredo bo odprt od 10. do 12. ure in od 15. do 18. ure. V soboto in nedeljo bomo sr ...