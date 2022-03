Direktor Ukoma vodstvu RTV: Iz prispevkov in izjav je mogoče sklepati, da so vaši novinarji na strani ruskih okupacijskih sil Nova24TV Direktor Urada Vlade RS za komuniciranje Uroš Urbanija je na vodstvo RTV Slovenija naslovil javno pismo v zvezi z izjavami in prispevki o napadu Rusije na Ukrajino. Potem ko je Rusija brutalno napadla Ukrajino, je bilo mogoče večkrat sklepati, da so novinarji javne hiše v tem spopadu izrazito na strani ruskih okupacijskih sil. “To je skrajno neetično, saj je v pričujočem konfliktu povsem jasno, kd ...

Sorodno



Oglasi