Direktor Ukoma Uroš Urbanija vodstvu RTV: Iz prispevkov in izjav je mogoče sklepati, da so vaši novinarji na strani ruskih okupacijskih sil Demokracija Piše: Sara Kovač (Nova24tv) Direktor Urada Vlade RS za komuniciranje Uroš Urbanija je na vodstvo RTV Slovenija naslovil javno pismo v zvezi z izjavami in prispevki o napadu Rusije na Ukrajino. Potem ko je Rusija brutalno napadla Ukrajino, je bilo mogoče večkrat sklepati, da so novinarji javne hiše v tem spopadu izrazito na strani ruskih okupacijskih sil. “To je skrajno neetično, saj je v pričujoče ...

Sorodno





Oglasi