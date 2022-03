Kopitarjevi praznih rok v "Dončićevem" mestu #video SiOL.net Hokejisti Los Angeles Kings so po hudem porazu proti Boston Bruins (0:7) v ligi NHL izgubili tudi na gostovanju pri Dallas Stars. Domači so v drugi tretjini dosegli štiri zadetke in na koncu slavili s 4:3. Kar šest od sedmih zadetkov je padlo v drugem delu igre, kapetan Los Angelesa Anže Kopitar pa se ni vpisal na seznam strelcev oziroma podajalcev.

