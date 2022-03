Kralji s Kopitarjem na pomembni preizkušnji SiOL.net V ligi NHL bodo v noči na četrtek na sporedu štiri tekme. Los Angeles Kings z Anžetom Kopitarjem v Dallasu čaka pomembna tekma za uvrstitev v nadaljevanje prvenstva. Kralji so na petem mestu zahoda, Dallas pa v konferenci zaostaja štiri točke in z zmago bi ekipa iz Kalifornije svojo prednost lepo povečala. Kralji so na zadnji tekmi sicer s kar 0:7 klonili proti Bostonu.

