Odločitev presenetila igralce, Tuchel si klub težko predstavlja brez Abramoviča 24ur.com Novica o prodaji kluba, ki jo je sporočil lastnik Roman Abramovič, je neprijetno presenetila nogometaše in trenerja Thomasa Tuchela. "Vse skupaj je težko in seveda je to velika sprememba. Nekateri igralci so bolj zaskrbljeni, kot drugi. Počakajmo, kaj se bo zgodilo," je dejal Nemec na klopi londonskega moštva. Abramovič želi za klub iztržiti več kot tri milijarde evrov, kupcev pa, ne glede na cen...

