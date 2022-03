Jedrski napad bi svet pahnil apokaliptično stanje. Portal zurnal24.si je Ministrstvo za obrambo (MORS) povprašal, kako bi se s tem spopadla Slovenija. Dejali so jim: “Ob morebitnem napadu z jedrskim orožjem bi ukrepale enote, organizacije in službe, ki so predvidene z Državnim načrtom zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči, ter načrti zaščite in reševanja na regijski, občinski in o ...