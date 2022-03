Informacija o kalijevem jodidu Vlada RS Pripravljenost na izredni dogodek v Sloveniji in soseski je splošna in v skladu z vzpostavljenimi varovalnimi protokoli. Tablet kalijevega jodida je v Sloveniji dovolj in se ga ne naroča dodatno.

