Ministrstvo za zdravje svari pred preventivnim uživanjem kalijevega jodida 24ur.com "Pripravljenost na izredni dogodek v Sloveniji in soseski je splošna in v skladu z vzpostavljenimi varovalnimi protokoli. Tablet kalijevega jodida je v Sloveniji dovolj in se ga ne naroča dodatno," so sporočili iz ministrstva za zdravje v odzivu na številna vprašanja, ki prihajajo zaradi strahu pred izbruhom jedrskega spopada zaradi vojne v Ukrajini.

