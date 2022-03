Štafetna zmaga Norvežankam SiOL.net Norveške biatlonke so zmagovalke prve tekme svetovnega pokala v finskem Kontiolahtiju. V štafetni preizkušnji na 4 x 6 kilometrov so za 37 sekund ugnale Švedinje, tretje so bile z zaostankom minute Italijanke. Slovenske štafete ni bilo na startu.

