Karanović: Zmotilo me je, da smo bili preveč panični RTV Slovenija Po porazih v Murski Soboti in Ljubljani je Radovan Karanović dočakal pomembno zmago v gosteh. Maribor je kljub paniki v zadnjih minutah preživel Bonifiko (1:2) in se v zadnjo tretjino sezone v Prvi ligi podaja s 6 točkami naskoka pred Koprom in Olimpijo.

