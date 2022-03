V stanovanju v bloku v Tesarski ulici v Ljubljani se je v četrtek nekaj po 20. uri zaradi nepravilnega delovanja plinske peči z ogljikovim monoksidom zastrupila štiri članska družina, poroča uprava za zaščito in reševanje. Reševalci so jih prepeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana. Ljubljanski gasilci so v stanovanju skupaj z delavci Energetike preverili vsebnost […]