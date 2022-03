Medvode: evakuacija iz občinske stavbe in knjižnice zurnal24.si Danes, 4. marca, dopoldne so bile v Medvodah izredne razmere. Gradbeni izvajalci so namreč na Cesti komandanta Staneta okoli pol enajste ure za občinsko stavbo prebili glavno plinsko cev. Že v sredo, 2. marca, pa je prav tako na območju Medvod, in sicer v Goričanah, prišlo do izlitja odpadnega olja v reko Soro.

