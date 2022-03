Minister za notranje zadeve Aleš Hojs se je udeležil zasedanja Sveta EU za pravosodje in notranje zadeve v Bruslju. Po nedeljskem izrednem zasedanju o razmerah v Ukrajini so ministri nadaljevali z razpravo o odzivu na tamkajšnje razmere, ki zahtevajo neprestano in skrbno spremljanje ter takojšen in odločen odziv EU. Podprli so predlog Evropske komisije za aktivacijo Direktive o začasni zaščiti, ki ...