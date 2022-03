Vlada poziva lastnike nastanitvenih objektov naj jih ponudijo beguncem SiOL.net Vladni urad za oskrbo in integracijo migrantov je objavil javni poziv, s katerim želi pridobiti informacijo o kandidatih, ki bi bili pripravljeni zagotoviti nastanitvene objekte za begunce iz Ukrajine. Nastanitveni objekti morajo obsegati najmanj 20 postelj, kopalnice pa so lahko skupne. Rok za prijavo je torek do 9. ure.

