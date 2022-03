Klemen Bučan nepričakovano razkril starost te znane Slovenke #video SiOL.net V prvi oddaji kviza Leta štejejo, ki je na sporedu vsak četrtek in petek ob 19.45, sta se v ugibanju let preizkusila vedno zabavna Ranko Babić in Ana Maria Mitič, ki je znana po tem, da skrbno varuje svojo zasebnost. Le redki vejo, koliko je zares stara.

Sorodno







Oglasi Omenjeni Eva Boto

Facebook

YouTube Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Janez Janša

Goran Dragić

Aleš Hojs

Marjan Šarec